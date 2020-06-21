Tahir Karapınar'dan Gustavo açıklaması! ''Stoperde çünkü...''

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'ın Kasımpaşa karşısında Luiz Gustavo'yu stoper mevkisinde görevlendirilmesi tartışmaları beraberinde getirmişti. Karapınar maç öncesi bu tercihle ilgili konuştu.



Sıkıntılı bir durumda olduklarını belirten Karapınar, ''Biraz sıkıntılıyız. Serdar'ı son antrenmanda değerlendirdik, olmadı. Kasımpaşa iyi futbol oynayan bir takım. Biz de açık oynuyoruz. İnşallah kazanan biz olacağız. Bu yüzden stoperde Gustavo'yu oynatacağız. Açık oynayan iki takımın maçı. İki takımda açık oynuyor, inşallah kazanan biz olacağız.''



