Tahir Karapınar'dan Gustavo açıklaması! ''Stoperde çünkü...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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'dan Gustavo açıklaması! ''Stoperde çünkü...''

Tahir Karapınar'dan Gustavo açıklaması! ''Stoperde çünkü...''

'in 28. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu ve stoperdeki Gustavo tercihine açıklık getirdi.

'de 'ın karşısında Luiz Gustavo'yu stoper mevkisinde görevlendirilmesi tartışmaları beraberinde getirmişti. Karapınar maç öncesi bu tercihle ilgili konuştu.

Sıkıntılı bir durumda olduklarını belirten Karapınar, ''Biraz sıkıntılıyız. Serdar'ı son antrenmanda değerlendirdik, olmadı. Kasımpaşa iyi futbol oynayan bir takım. Biz de açık oynuyoruz. İnşallah kazanan biz olacağız. Bu yüzden stoperde Gustavo'yu oynatacağız. Açık oynayan iki takımın maçı. İki takımda açık oynuyor, inşallah kazanan biz olacağız.''


  1. 21.06.2020
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