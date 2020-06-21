Tahir Karapınar'dan Gustavo açıklaması! ''Stoperde çünkü...''
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu ve stoperdeki Gustavo tercihine açıklık getirdi.
Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'ın Kasımpaşa karşısında Luiz Gustavo'yu stoper mevkisinde görevlendirilmesi tartışmaları beraberinde getirmişti. Karapınar maç öncesi bu tercihle ilgili konuştu.
Sıkıntılı bir durumda olduklarını belirten Karapınar, ''Biraz sıkıntılıyız. Serdar'ı son antrenmanda değerlendirdik, olmadı. Kasımpaşa iyi futbol oynayan bir takım. Biz de açık oynuyoruz. İnşallah kazanan biz olacağız. Bu yüzden stoperde Gustavo'yu oynatacağız. Açık oynayan iki takımın maçı. İki takımda açık oynuyor, inşallah kazanan biz olacağız.''
- 21.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tahir Karapınar'dan Gustavo açıklaması! ''Stoperde çünkü...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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