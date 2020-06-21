Flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Fenerbahçe'ye yakışmayan bir futbolcu"

Sürmen, divan kurulu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ortahisar Belediyesi Meclis Salonu'nda Süper Lig'de hakem hatalarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nu da Trabzonspor maçında yaptığı hareketlerden dolayı eleştiren Sürmen, "Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır. Fenerbahçe'ye dahi yakışmayan bu futbolcu, Serdar Aziz ile tekmeletemediği, ayağını kıramadığı Sörloth'u kendisi attırmaya uğraştı ama Sörloth Türkiye'ye sembol olacak 'sus' işaretiyle onu attırdı. 4. hakem kim, yine Öğretmenoğlu. Bunlar tesadüf mü? Bu nasıl oluyor? Hep bize mi rastlıyor?" değerlendirmesinde bulundu.