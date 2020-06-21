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21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Flaş Emre Belözoğlu sözleri! "F.Bahçe'ye yakışmayan bir futbolcu"

Flaş sözleri! "'ye yakışmayan bir futbolcu"

Flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Fenerbahçe'ye yakışmayan bir futbolcu"

Başkanı Ali , açıklamalarda bulundu. 'nu Trabzonspor maçında yaptıklarından dolayı eleştiren eleştiren Sürmen, "Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır. 'ye dahi yakışmayan bu futbolcu." ifadelerini kullandı.

, ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ortahisar Belediyesi Meclis Salonu'nda 'de hakem hatalarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Fenerbahçeli futbolcu 'nu da maçında yaptığı hareketlerden dolayı eleştiren Sürmen, "Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır. 'ye dahi yakışmayan bu futbolcu, ile tekmeletemediği, ayağını kıramadığı Sörloth'u kendisi attırmaya uğraştı ama Sörloth 'ye sembol olacak 'sus' işaretiyle onu attırdı. 4. hakem kim, yine Öğretmenoğlu. Bunlar tesadüf mü? Bu nasıl oluyor? Hep bize mi rastlıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 17:15
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