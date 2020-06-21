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Fenerbahçe'de Pellegrini için son perde! "Yanından dahi geçemiyor..."
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Gelecek sezon takımı iyi bir isme emanet etmek isteyen sarı lacivertlilerin gündemine kısa süre önce Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini gelmişti. Ancak Süper Lig devi için işler istenildiği gibi gitmiyor. İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
21 Haziran 2020 Pazar 16:52
Güncelleme: 21.06.2020 17:05
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Fenerbahçe, teknik direktör harekatında sıcak saatler yaşıyor... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in bitimine kısa süre kala bu konuda girişimlerini hızlandırdı.
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Bu bağlamda Rui Vitoria, Bjelica, Abdullah Avcı, Erol Bulut gibi isimleri gündeminde tutan Fenerbahçe'nin rotayı yeniden Manuel Pellegrini'ye çevirdiği ifade edilmişti.
Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertliler Şilili hoca ile yeniden anlaşma zemini aradığı ve menajeriyle görüşmelere başladığı belirtilmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin Pellegrini ilişkisine dair önemli bir haber gündeme geldi.
Buna göre Kanarya, Pellegrini için resmi teklifini menajerine iletti ancak işler istediği gibi gitmedi.