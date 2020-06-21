Haberler Galeri Fenerbahçe'de Pellegrini için son perde! "Yanından dahi geçemiyor..."

Fenerbahçe'de Pellegrini için son perde! "Yanından dahi geçemiyor..."

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Gelecek sezon takımı iyi bir isme emanet etmek isteyen sarı lacivertlilerin gündemine kısa süre önce Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini gelmişti. Ancak Süper Lig devi için işler istenildiği gibi gitmiyor. İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

21 Haziran 2020 Pazar 16:52 Güncelleme: 21.06.2020 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





