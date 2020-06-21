Fenerbahçe'de hüsran! 318 milyon lira ödeyip...

Fenerbahçe'de son dönemlerde yapılan transferlerin büyük çoğunluğu hayal kırıklığına neden oldu. Başkan Ali Koç'un kulübe geldiği günden bu yana takıma katılan 29 futbolcudan 11'i ile yollar ayrılırken yalnızca ikisinden verim alınabildi. İşte o dikkat çeken transfer raporu...
21 Haziran 2020 Pazar 10:43
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Max Kruse'nin sözleşmesini feshederek ayrıldığı Fenerbahçe'de son dönemde yapılan transferlerin büyük bölümü hayal kırıklığı yarattı.
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Sabah'ta yer alan habere göre Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana, takıma katılan 29 ismin 11'i ile yollar ayrılırken, 1 isim ise kadro dışında kaldı.
Bu transferlere 41.5 milyon Euro (yaklaşık 318 milyon TL) harcayan sarı-lacivertlilerde, yenilerin sahada süre alma ortalaması yüzde 39.7 oldu. Bu değere göre yeni transfer edilen futbolcular, her 90 dakikanın sadece 35 dakikasında süre alabildi.
SADECE İKİ İSİM HAKKINI VERDİ
Sarı-lacivertli ekipte en verimli isimler ise genç kaleci Altay Bayındır ile Luis Gustavo oldu.
Altay transfer olduğu süre boyunca takımının sahaya çıktığı 3240 dakikanın 2610 dakikasında yani yüzde 80.6'sında süre alabilirken, Gustavo da 2970 dakikanın 2385'inde, yüzde 80.3'ünde görev yaptı.