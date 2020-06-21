Galatasaray'da Mariano Başakşehir maçında cezalı

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı kırmızılı takımda sarı kart gören Mariano, Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli de kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.