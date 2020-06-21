Galatasaray'da Mariano Başakşehir maçında cezalı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldız Başakşehir maçında yok!

'da Mariano maçında cezalı

Galatasaray'da Mariano Başakşehir maçında cezalı

'in 28. haftasında , evinde FK'yı konuk etti. Galatasaray'da gören Mariano, maçında cezalı duruma düştü.

'in 28. haftasında , evinde FK'yı konuk etti. Sarı kırmızılı takımda gören Mariano, Medipol maçında cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli de kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 22:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Mariano Başakşehir maçında cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA