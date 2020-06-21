Galatasaray'da Mariano Başakşehir maçında cezalı
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı kırmızılı takımda sarı kart gören Mariano, Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli de kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 22:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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