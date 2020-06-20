Aslan'da taktik antrenmanı

Galatasaray yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma, sürat ve taktik çalışması yapıldı. İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına bugün devam edecek.