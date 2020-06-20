Aslan'da taktik antrenmanı
Galatasaray yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma, sürat ve taktik çalışması yapıldı. İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına bugün devam edecek.
- 20.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aslan'da taktik antrenmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.