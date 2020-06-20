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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Aslan'da taktik antrenmanı

Aslan'da taktik antrenmanı

 yarın sahasında etti.

yarın sahasında etti. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma, sürat ve taktik çalışması yapıldı. İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına bugün devam edecek.

  1. 20.6.2020
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