Locada olacağı söylenmişti... Mustafa Cengiz Gaziantep maçını böyle takip etti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Locada olacağı söylenmişti... Cengiz maçı böyle takip etti

Locada olacağı söylenmişti... maçını böyle takip etti

Locada olacağı söylenmişti... Mustafa Cengiz Gaziantep maçını böyle takip etti

'in 28. haftasında oynanan FK karşılaşmasını locadan takip edeceği iddia edilen Başkanı , maçı başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte evinde izledi.

Mide ve beyin ameliyatı olması nedeniyle evinde dinlenen Başkanı 'in, FK karşılaşmasını locada takip edeceği iddia edilmişti.

Ancak Cengiz, ameliyat sonrası dinlenme sürecinde olduğu için karşılaşmayı evden seyretti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Başkan Yardımcılarımız Sn. Yusuf Günay ve Sn. Kaan Kançal, Muhasıp . Dorukhan Acar ve Sportif A.Ş. Y. K. Üyemiz Sn. Oytun Özer karşılaşmayı başkanımızın evinde beraber takip ediyorlar. Başkanımız tüm camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.

  1. 21.06.2020
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