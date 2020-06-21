Locada olacağı söylenmişti... Mustafa Cengiz Gaziantep maçını böyle takip etti

Mide ve beyin ameliyatı olması nedeniyle evinde dinlenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Gaziantep FK karşılaşmasını locada takip edeceği iddia edilmişti.

Ancak Cengiz, ameliyat sonrası dinlenme sürecinde olduğu için karşılaşmayı evden seyretti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Başkan Yardımcılarımız Sn. Yusuf Günay ve Sn. Kaan Kançal, Muhasıp Üyemiz Sn. Dorukhan Acar ve Sportif A.Ş. Y. K. Üyemiz Sn. Oytun Özer karşılaşmayı başkanımızın evinde beraber takip ediyorlar. Başkanımız tüm camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.