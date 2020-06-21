Locada olacağı söylenmişti... Mustafa Cengiz Gaziantep maçını böyle takip etti
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasını locadan takip edeceği iddia edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maçı başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte evinde izledi.
Mide ve beyin ameliyatı olması nedeniyle evinde dinlenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Gaziantep FK karşılaşmasını locada takip edeceği iddia edilmişti.
Ancak Cengiz, ameliyat sonrası dinlenme sürecinde olduğu için karşılaşmayı evden seyretti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Başkan Yardımcılarımız Sn. Yusuf Günay ve Sn. Kaan Kançal, Muhasıp Üyemiz Sn. Dorukhan Acar ve Sportif A.Ş. Y. K. Üyemiz Sn. Oytun Özer karşılaşmayı başkanımızın evinde beraber takip ediyorlar. Başkanımız tüm camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Locada olacağı söylenmişti... Mustafa Cengiz Gaziantep maçını böyle takip etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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