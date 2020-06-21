Galatasaray Muslera ve Andone'yi unutmadı
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takım, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone'yi unutmadı. Muslera ve Andone'nin maketlerini tribünlere yerleştirildi.
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, geçen hafta Rizespor deplasmanında sakatlanan kalecisi Fernando Muslera ve yollarını ayırdığı Florin Andone''nin maketleri Türk Telekom Stadı'nda asarak, iki futbolcuyu da unutmadı. Galatasaray'ın Kongolu yıldızı Luyindama da tribünlerde yer aldı.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 21:34
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Muslera ve Andone'yi unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.