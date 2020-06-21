Galatasaray Muslera ve Andone'yi unutmadı

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, geçen hafta Rizespor deplasmanında sakatlanan kalecisi Fernando Muslera ve yollarını ayırdığı Florin Andone''nin maketleri Türk Telekom Stadı'nda asarak, iki futbolcuyu da unutmadı. Galatasaray'ın Kongolu yıldızı Luyindama da tribünlerde yer aldı.