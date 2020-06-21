Galatasaray Muslera ve Andone'yi unutmadı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray Muslera ve Andone'yi unutmadı

Muslera ve Andone'yi unutmadı

Galatasaray Muslera ve Andone'yi unutmadı

'in 28. haftasında , evinde 'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takım, maçında sakatlanan ve 'yi unutmadı. Muslera ve Andone'nin maketlerini tribünlere yerleştirildi.

'in 28. haftasında sahasında FK'yı konuk eden , geçen hafta Rizespor deplasmanında sakatlanan kalecisi ve yollarını ayırdığı ''nin maketleri Stadı'nda asarak, iki futbolcuyu da unutmadı. Galatasaray'ın Kongolu yıldızı Luyindama da tribünlerde yer aldı.

Resim

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 21:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Muslera ve Andone'yi unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA