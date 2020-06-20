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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Kobe de artık tribünde!

Kobe de artık tribünde!

Lige verilen ara sonrasında ilk iç saha maçına hazırlanan 'da karton taraftarlar tribünlere yerleştirildi. Karton fotoğraflar arasında sene başında trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden da da yer aldı.

Lige verilen ara sonrasında ilk iç saha maçına hazırlanan 'da karton taraftarlar tribünlere yerleştirildi. Karton fotoğraflar arasında sene başında trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden da da yer aldı. 2011 yılında Stadı'na ziyarette bulunan Kobe Bryant, oyuncular ve teknik direktör 'le tanışmış, "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti.
  1. 20.6.2020
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