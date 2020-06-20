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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Hukukçular uyardı

Hukukçular uyardı

G.Saray hukuk ekibi, 'dan yapılan, " kurallarının 2021 sezonunun sonuna kadar esnetileceği" açıklamasını incelemeye aldı.

G.Saray hukuk ekibi, 'dan yapılan, " kurallarının 2021 sezonunun sonuna kadar esnetileceği" açıklamasını incelemeye aldı. H ukukçular yönetime pandemi nedeniyle oluşan ortam nedeniyle bütçede indirim yapılmasının zorunlu olduğunu iletti. "FFP kurallarını kasıtlı olarak aşan kulüplere ekstra cezalar uygulanacağı" hatırlatması yapıldı.
  1. 20.6.2020
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