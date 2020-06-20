‘Evet teklifler alıyorum’ - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray ‘Evet teklifler alıyorum’

teklifler alıyorum’

‘Evet teklifler alıyorum’

futbolcu , 'a G.Saray'dan teklif alıp almadığı ile ilgili konuştu.

futbolcu Anastasios Bakasetas, 'a G.Saray'dan teklif alıp almadığı ile ilgili konuştu. Net bir ifade kullanmaktan kaçınan Yunan orta saha, " benimle ilgilenen kulüpler var. Bunlar beni mutlu ediyor. Somut teklifler almışsak değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.
  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Evet teklifler alıyorum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA