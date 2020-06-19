Galatasaray potada yönetim değişikliğine gitti
Galatasaray Kulübü, Basketbol Şubesi'nde yapılan görev değişikliğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, şube sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığı belirtildi.
Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nde flaş bir değişikliğe gidildi. Şubenin başında yer alan yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı görevden alınırken, yerlerine Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer atandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır.
Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 18:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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