Galatasaray potada yönetim değişikliğine gitti

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nde flaş bir değişikliğe gidildi. Şubenin başında yer alan yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı görevden alınırken, yerlerine Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer atandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır.

Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.