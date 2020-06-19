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19 Haziran 2020, Cuma
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potada yönetim değişikliğine gitti

Galatasaray potada yönetim değişikliğine gitti

Kulübü, 'nde yapılan görev değişikliğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, şube sorumluluğuna , ve 'in atandığı belirtildi.

Kulübü 'nde flaş bir değişikliğe gidildi. Şubenin başında yer alan yönetim kurulu üyeleri , ve görevden alınırken, yerlerine , ve atandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır.

Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 18:37
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