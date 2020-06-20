İlk yarıda 11 puan - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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İlk yarıda 11 puan

İlk yarıda 11 puan

Şampiyonlar Ligi'ni zorlamak için ince hesaplara giren , kalan 7 haftada maksimum puan hedeflerken, sezonun ilk yarısındaki periyotta sadece 11 puan toplayabildi.

Şampiyonlar Ligi'ni zorlamak için ince hesaplara giren , kalan 7 haftada maksimum puan hedeflerken, sezonun ilk yarısındaki periyotta sadece 11 puan toplayabildi. Aslan, maçıyla başlayıp sınavıyla sona eren sürede 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi elde etmişti.

  1. 20.6.2020
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