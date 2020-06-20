Kendinden ‘Emin’

Gaziantep FK maçında 11 oynaması beklenen Emin Bayram, genç yaşına rağmen kendine güveniyor. Daha önce sadece bir Süper Ligmaçında (Konya) görev yapan 1.86 boyundaki oyuncu, kendisi gibi altyapıdan çıkan Ozan Kabak'ı örnek alıyor.