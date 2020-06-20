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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Kendinden ‘

Kendinden ‘Emin’

FK maçında 11 oynaması beklenen Bayram, genç yaşına rağmen kendine güveniyor.

FK maçında 11 oynaması beklenen Bayram, genç yaşına rağmen kendine güveniyor. Daha önce sadece bir Süper Ligmaçında () görev yapan 1.86 boyundaki oyuncu, kendisi gibi altyapıdan çıkan Ozan Kabak'ı örnek alıyor.

  1. 20.6.2020
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