Galatasaray için gemileri yaktı! "İzin verin gideyim"
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç isimlere yönelmişti. Sarı-kırmızılı takımın transfer listesindeki yıldız futbolcudan sürpriz bir çıkış geldi. Kulüp yönetimiyle görüşen 22'lik kanat oyuncusu, Galatasaray'a transferi için izin istedi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Haziran 2020 Cuma 13:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de Rizespor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, transfer çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in de daha önce birçok kez dile getirdiği gibi yeni sezon transferlerinde genç isimlere yönelecek olan sarı-kırmızılı takım, aradığı ismi Fransa'da bulmuştu.
Onyekuru'nun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, B planı olarak Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'yu gündemine almıştı.
22 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı yönetime, Fransız ekibinden gelen yanıt ise olumsuz olmuştu.
Futbolcuyu takımdan göndermeye sıcak bakan Bordeaux kulübü yetkilileri, Galatasaray'a oyuncuyu kiralamak değil satmak istemişti.