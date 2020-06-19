Galatasaray için gemileri yaktı! 'İzin verin gideyim' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Galatasaray için gemileri yaktı! "İzin verin gideyim"

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç isimlere yönelmişti. Sarı-kırmızılı takımın transfer listesindeki yıldız futbolcudan sürpriz bir çıkış geldi. Kulüp yönetimiyle görüşen 22'lik kanat oyuncusu, Galatasaray'a transferi için izin istedi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Haziran 2020 Cuma 13:31
Galatasaray için gemileri yaktı! İzin verin gideyim

Süper Lig'de Rizespor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, transfer çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.

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Galatasaray için gemileri yaktı! İzin verin gideyim

Teknik direktör Fatih Terim'in de daha önce birçok kez dile getirdiği gibi yeni sezon transferlerinde genç isimlere yönelecek olan sarı-kırmızılı takım, aradığı ismi Fransa'da bulmuştu.

Galatasaray için gemileri yaktı! İzin verin gideyim

Onyekuru'nun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, B planı olarak Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'yu gündemine almıştı.

Galatasaray için gemileri yaktı! İzin verin gideyim

22 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı yönetime, Fransız ekibinden gelen yanıt ise olumsuz olmuştu.

Galatasaray için gemileri yaktı! İzin verin gideyim

Futbolcuyu takımdan göndermeye sıcak bakan Bordeaux kulübü yetkilileri, Galatasaray'a oyuncuyu kiralamak değil satmak istemişti.

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