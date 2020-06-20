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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Sezon sonu belli olacak

Sezon sonu belli olacak

G.Saray ile sözleşmesi sezon sonumda bitecek olan Mariano sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsiz konuştu.

G.Saray ile sözleşmesi sezon sonumda bitecek olan Mariano sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsiz konuştu. Sambacı, "Önümüzdeki sene 'da devam edip etmeyeceğimi şampiyonluktan sonra tartışacağız. Şimdi sadece şampiyonluk ihtimalimizi düşünüyorum. Geleceğim sezon sonunda belli olacak" ifadesini kullandı.
  1. 20.6.2020
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