Geçen sezon örneği

Son dönemde işler kötüye gitse de Fatih Terim, oyuncularını motive çalışmalarını sürdürüyor. Usta hoca, "Daha önümüzde 7 hafta, 21 puan var. Geçen sezon şampiyon olurken 8 puanlık farkı nasıl kapattığımızı unutmayın" diyerek moral veriyor.