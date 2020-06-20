Geçen sezon örneği - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Geçen sezon örneği

Geçen sezon örneği

Geçen sezon örneği

Son dönemde işler kötüye gitse de , oyuncularını motive çalışmalarını sürdürüyor.

Son dönemde işler kötüye gitse de , oyuncularını motive çalışmalarını sürdürüyor. Usta hoca, "Daha önümüzde 7 hafta, 21 puan var. Geçen sezon şampiyon olurken 8 puanlık farkı nasıl kapattığımızı unutmayın" diyerek moral veriyor.

  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Geçen sezon örneği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA