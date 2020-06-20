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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Yelken kursu başlıyor

Yelken kursu başlıyor

tarafından düzenlenen yaz dönemi yelken kursları 'da start alıyor.

Galatasaray Yelken Şubesi tarafından düzenlenen yaz dönemi yelken kursları 'da start alıyor. İkişer haftalık, 6 dönemden oluşacak yaz kursları 20 Eylül'e kadar devam edecek. Eğitimler 7-15 yaş aralığı için gerçekleştirilecek. Başarılı olanlar kulübün yelken alt yapısına alınacak.
  1. 20.6.2020
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