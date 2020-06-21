Galatasaray'da Falcao şoku!
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına Radamel Falcao da katıldı. Kolombiyalı golcü karşılaşmanın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçın 74. dakikasında kendini yere bıraktı. Arka baldırından sakatlık yaşayan Falcao oyuna devam edemedi. Yıldız santrforun yerine oyuna Jesse Sekidika dahil oldu.
Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 22:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Falcao şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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