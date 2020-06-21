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21 Haziran 2020, Pazar
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'da Falcao şoku!

Galatasaray'da Falcao şoku!

Süper Lig'in 28. haftasında , Türk Telekom Stadyumu'nda Futbol Kulübü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlık kervanına da katıldı. Kolombiyalı golcü karşılaşmanın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

'da şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın FK'yı konuk ettiği maçın 74. dakikasında kendini yere bıraktı. Arka baldırından sakatlık yaşayan Falcao oyuna devam edemedi. Yıldız santrforun yerine oyuna Jesse Sekidika dahil oldu.

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 22:46
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