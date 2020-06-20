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20 Haziran 2020, Cumartesi
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‘İsterse bedavaya gidebilir’

‘İsterse bedavaya gidebilir’

Bir süredir Feghouli ve 'yı satmak için menajerle temasları olan yönetim, 'nun menajeriyle de kontak kurdu.

Bir süredir Feghouli ve 'yı satmak için menajerle temasları olan yönetim, 'nun menajeriyle de kontak kurdu. İndirime yanaşmayan Kolombiyalının temsilcisine "Bize bu zor dönemde yardım etmeyecekse, belki de ayrılması hepimiz için iyi olacak. Ayrılmak istiyorsa geldiği gibi herhangi bir bonservis bedeli almadan gidebilir" denildi. G.Saray şu an Falcao için herhangi bir kulüple görüşme halinde değil. Ancak menajeri iyi bir teklif getirirse bunu değerlendirmek istiyor.
  1. 20.6.2020
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