Fatih Terim Falcao'nun son durumunu açıkladı!
Radamel Falcao, Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı golcünün sakatlığı ile ilgili konuştu.
Galatasaray'da Radamel Falcao, Gaziantep FK maçının 74. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı yıldızın da bu kervana katılması moralleri bozmuştu. Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir'le kritik maçta karşı karşıya gelecek olan Aslan'da deneyimli ismin son durumu merak ediliyordu. 3-3 sona eren maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Falcao açıklaması geldi.
Fatih Terim: Falcao'nun alt baldırında bir sıkıntı olmuş, yarın bakacağız, nedir, ne değildir. Şu anda sıcağı sıcağına şu oldu, bu oldu diyemem. Yarın hasara tespitini yaparız, ondan sonra arkadaşlarımız sonucu açıklarlar.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 00:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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