Fatih Terim Falcao'nun son durumunu açıkladı!

Galatasaray'da Radamel Falcao, Gaziantep FK maçının 74. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı yıldızın da bu kervana katılması moralleri bozmuştu. Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir'le kritik maçta karşı karşıya gelecek olan Aslan'da deneyimli ismin son durumu merak ediliyordu. 3-3 sona eren maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Falcao açıklaması geldi.



Fatih Terim: Falcao'nun alt baldırında bir sıkıntı olmuş, yarın bakacağız, nedir, ne değildir. Şu anda sıcağı sıcağına şu oldu, bu oldu diyemem. Yarın hasara tespitini yaparız, ondan sonra arkadaşlarımız sonucu açıklarlar.