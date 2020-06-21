Fatih Terim Falcao'nun son durumunu açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Falcao'nun son durumunu açıkladı!

Fatih Terim Falcao'nun son durumunu açıkladı!

, 'ın Futbol Kulübü ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Maçın ardından , Kolombiyalı golcünün sakatlığı ile ilgili konuştu.

'da , FK maçının 74. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı yıldızın da bu kervana katılması moralleri bozmuştu. Önümüzdeki hafta 'le kritik maçta karşı karşıya gelecek olan Aslan'da deneyimli ismin son durumu merak ediliyordu. 3-3 sona eren maçın ardından Galatasaray teknik direktörü 'den Falcao açıklaması geldi.

Fatih Terim: Falcao'nun alt baldırında bir sıkıntı olmuş, yarın bakacağız, nedir, ne değildir. Şu anda sıcağı sıcağına şu oldu, bu oldu diyemem. Yarın hasara tespitini yaparız, ondan sonra arkadaşlarımız sonucu açıklarlar.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 00:51
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