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19 Haziran 2020, Cuma
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isyanı

Adem Büyük isyanı

, maçında ikinci sarıdan gören 'e 3 maç ceza kesti. Golcü oyuncu, , (D) ve maçlarında forma giyemeyecek.

, maçında ikinci sarıdan gören 'e 3 maç ceza kesti. Golcü oyuncu, , (D) ve maçlarında forma giyemeyecek. Bu arada Adem'e itirazdan 3 maç, rakibin ayağına bastığı için direk kırmızı gören ise 2 maç ceza verilmesi, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

  1. 19.6.2020
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