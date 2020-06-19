Adem Büyük isyanı

PFDK, Çaykur Rize maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Adem Büyük'e 3 maç ceza kesti. Golcü oyuncu, Gaziantep, Başakşehir (D) ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Bu arada Adem'e itirazdan 3 maç, rakibin ayağına bastığı için direk kırmızı gören Ozan Tufan ise 2 maç ceza verilmesi, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.