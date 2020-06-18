Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'in 27. haftasında aldığı Çaykur Rizespor yenilgisiyle şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarla ilgili yabancı basından flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, Cimbom'un yıldız oyuncu için yaptığı teklif de duyuruldu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

18 Haziran 2020 Perşembe 17:40 Güncelleme: 18.06.2020 17:40
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme

Yeni sezon için oyuncu arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme

Teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme

Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların önceliklerden biri de sağ bek transferi...

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme

Sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcusu Mariano ile yollarını ayıracak olan Cimbom, Brezilyalı oyuncunun alternatifini Yunanistan'da buldu.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Olimpiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'yi takıma kazandırmak için harekete geçti.

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