Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'in 27. haftasında aldığı Çaykur Rizespor yenilgisiyle şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray, önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarla ilgili yabancı basından flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, Cimbom'un yıldız oyuncu için yaptığı teklif de duyuruldu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri