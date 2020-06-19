Feghouli indirim istendiği için rahatsız

Cezayirli oyuncunun Süper Ligin en fazla kazanan oyuncularından birisi olmasına rağmen indirime asla yanaşmadığı da ifade edildi yazdı. Feghouli'nin sözleşmesindeki özel bir madde nedeniyle düşük bir bonservis bedeli ile ayrılabileceği ancak aldığı yüksek maaştan vazgeçmek istemediği de kaydedildi.