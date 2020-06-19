Feghouli indirim istendiği için rahatsız
İtalyan TMW; Galatasaray'ın kendisinden sürekli indirim talebinde bulunması nedeniyle Sofiane Feghouli'nin huzursuzluk yaşadığını iddia etti.
Cezayirli oyuncunun Süper Ligin en fazla kazanan oyuncularından birisi olmasına rağmen indirime asla yanaşmadığı da ifade edildi yazdı. Feghouli'nin sözleşmesindeki özel bir madde nedeniyle düşük bir bonservis bedeli ile ayrılabileceği ancak aldığı yüksek maaştan vazgeçmek istemediği de kaydedildi.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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