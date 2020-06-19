Feghouli indirim istendiği için rahatsız - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Feghouli indirim istendiği için rahatsız

Feghouli indirim istendiği için rahatsız

İtalyan TMW; 'ın kendisinden sürekli indirim talebinde bulunması nedeniyle Sofiane Feghouli'nin huzursuzluk yaşadığını iddia etti.

Cezayirli oyuncunun Süper Ligin en fazla kazanan oyuncularından birisi olmasına rağmen indirime asla yanaşmadığı da ifade edildi yazdı. Feghouli'nin sözleşmesindeki özel bir madde nedeniyle düşük bir bonservis bedeli ile ayrılabileceği ancak aldığı yüksek maaştan vazgeçmek istemediği de kaydedildi.

  1. 19.6.2020
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