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19 Haziran 2020, Cuma
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İdmanlarda yeni sistem

İdmanlarda yeni sistem

Bartali'nin yokluğunda 'da fizik kondisyon kabusu yaşanıyor. İkinci yarının başıyla beraber fizik olarak mükemmel duruma gelen Galatasaraylı oyuncular İtalyan kondisyoner ülkesine döndüğü için Rizespor maçında adeta yokları oynamıştı. , bu yüzden idmanlarda, sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptırmaya başladı.

Bartalı'nin yokluğunda 'da fizik kondisyon kabusu yaşanıyor. İkinci yarının başıyla beraber fizik olarak mükemmel duruma gelen Galatasaraylı oyuncular İtalyan kondisyoner ülkesine döndüğü için Rizespor maçında adeta yokları oynamıştı. maçında kayıp istemeyen , bu yüzden idmanlarda, sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptırmaya başladı. Tek başına yükleme idmanları yapılırsa sakatlıkların artmasından korkan tecrübeli teknik adam bu sayede maç sakatlığı sıkıntısından kurtulmak istiyor.
  1. 19.6.2020
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