İdmanlarda yeni sistem
Bartali'nin yokluğunda Galatasaray'da fizik kondisyon kabusu yaşanıyor. İkinci yarının başıyla beraber fizik olarak mükemmel duruma gelen Galatasaraylı oyuncular İtalyan kondisyoner ülkesine döndüğü için Rizespor maçında adeta yokları oynamıştı. Terim, bu yüzden idmanlarda, sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptırmaya başladı.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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