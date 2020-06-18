Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...

Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...

Beşiktaş ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, şu anda kaleci arayışına devam ediyor. Bu bağlamda her iki kulübün de peşinde olduğu isim Rus basını tarafından duyurulurken, o kaleci için dev yarışın başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
18 Haziran 2020 Perşembe 13:26 Güncelleme: 18.06.2020 13:34
Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...

Beşiktaş ve Galatasaray, transfer için kıran kırana mücadeleye girdi... İstanbul'un iki devi, kaleci arayışlarında aynı isme yöneldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...

Bilindiği üzere Beşiktaş, kısa süre önce Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırmış ve sözleşmesini feshetmişti.

Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...

Galatasaray ise Süper Lig'in 27. haftasında oynadığı Rize maçında Muslera'nın sakatlığı sonrası beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmış, Uruguaylı kalecinin uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında her iki kulüp de yeni 1 numarasını ararken, soluğu Rusya'da buldu...

Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...

Rus basını, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Krasnodar'da forma giyen Stanislav Kritsyuk için amansız bir mücadeleye girildiğini duyurdu. İşte detaylar;

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA