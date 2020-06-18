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Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...

Beşiktaş ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, şu anda kaleci arayışına devam ediyor. Bu bağlamda her iki kulübün de peşinde olduğu isim Rus basını tarafından duyurulurken, o kaleci için dev yarışın başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

18 Haziran 2020 Perşembe 13:26 Güncelleme: 18.06.2020 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





