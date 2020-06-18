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Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...
Beşiktaş ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, şu anda kaleci arayışına devam ediyor. Bu bağlamda her iki kulübün de peşinde olduğu isim Rus basını tarafından duyurulurken, o kaleci için dev yarışın başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
18 Haziran 2020 Perşembe 13:26
Güncelleme: 18.06.2020 13:34
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Beşiktaş ve Galatasaray, transfer için kıran kırana mücadeleye girdi... İstanbul'un iki devi, kaleci arayışlarında aynı isme yöneldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilindiği üzere Beşiktaş, kısa süre önce Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırmış ve sözleşmesini feshetmişti.
Galatasaray ise Süper Lig'in 27. haftasında oynadığı Rize maçında Muslera'nın sakatlığı sonrası beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmış, Uruguaylı kalecinin uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında her iki kulüp de yeni 1 numarasını ararken, soluğu Rusya'da buldu...
Rus basını, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Krasnodar'da forma giyen Stanislav Kritsyuk için amansız bir mücadeleye girildiğini duyurdu. İşte detaylar;