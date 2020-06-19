Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Dev bütçe ayrıldı

Faslı oyuncunun kendi menajeri dışında Belhanda'ya takım arayan bu Türk menajer, transfere 20 milyon euro ayıran bir takımın üç sezon için Faslı oyuncuyu istediğini söyledi. Galatasaray, Younes Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncu da yıllık 6 milyon euro'luk bir teklife 'evet' diyebileceğini bildirdi. Bu durumda Galatasaray'ın kasasına ancak 2 milyon euro giriyor ve bu nedenle pazarlıklar devam ediyor.



AL ITTIHAD MI?

Belhanda'yı isteyen takımın Al İttihad olduğu belirtiliyor. Tarafların karşılıklı tavizlerde bulunup transfere nokta koyması bekleniyor. Zira Belhanda ile anılan Al Ahli, Kızılyıldız'dan Marko Marin'i alarak 10 numara mevki için yüksek bütçeli bir transfer yapmama kararı aldı.