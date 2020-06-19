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19 Haziran 2020, Cuma
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'a piyangosu! Dev bütçe ayrıldı

Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Dev bütçe ayrıldı

yönetimi, sözleşmesi uzatılırsa ancak maaşında indirim yapmaya yanaşan için Arap ülkeleriyle sürekli iş yapan bir menajere yetki verdi. Türk menajer sarı-kırmızılı yönetime piyango gibi bir teklif getirdi.

Faslı oyuncunun kendi menajeri dışında 'ya takım arayan bu Türk menajer, transfere 20 milyon euro ayıran bir takımın üç sezon için Faslı oyuncuyu istediğini söyledi. , Younes Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncu da yıllık 6 milyon euro'luk bir teklife 'evet' diyebileceğini bildirdi. Bu durumda Galatasaray'ın kasasına ancak 2 milyon euro giriyor ve bu nedenle pazarlıklar devam ediyor.

AL ITTIHAD MI?
Belhanda'yı isteyen takımın Al İttihad olduğu belirtiliyor. Tarafların karşılıklı tavizlerde bulunup transfere nokta koyması bekleniyor. Zira Belhanda ile anılan Al Ahli, Kızılyıldız'dan Marko Marin'i alarak 10 numara mevki için yüksek bütçeli bir yapmama kararı aldı.

  1. 19.6.2020
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