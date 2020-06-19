Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Dev bütçe ayrıldı
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi uzatılırsa ancak maaşında indirim yapmaya yanaşan Belhanda için Arap ülkeleriyle sürekli iş yapan bir menajere yetki verdi. Türk menajer sarı-kırmızılı yönetime piyango gibi bir teklif getirdi.
Faslı oyuncunun kendi menajeri dışında Belhanda'ya takım arayan bu Türk menajer, transfere 20 milyon euro ayıran bir takımın üç sezon için Faslı oyuncuyu istediğini söyledi. Galatasaray, Younes Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncu da yıllık 6 milyon euro'luk bir teklife 'evet' diyebileceğini bildirdi. Bu durumda Galatasaray'ın kasasına ancak 2 milyon euro giriyor ve bu nedenle pazarlıklar devam ediyor.
AL ITTIHAD MI?
Belhanda'yı isteyen takımın Al İttihad olduğu belirtiliyor. Tarafların karşılıklı tavizlerde bulunup transfere nokta koyması bekleniyor. Zira Belhanda ile anılan Al Ahli, Kızılyıldız'dan Marko Marin'i alarak 10 numara mevki için yüksek bütçeli bir transfer yapmama kararı aldı.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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