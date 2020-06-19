Her şey Devler Ligi'ne bağlı
Gabon'un Union gazetesinden James Angelo Loundou, Mario Lemina ve Galatasaray ile ilgili analiz yazısı yayınladı. Lemina'nın sarı-kırmızılı takımda devam etmesinin tek yolunun UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu iddia etti.
Gabon'un Union gazetesinden James Angelo Loundou, Mario Lemina ve Galatasaray ile ilgili analiz yazısı yayınladı. Lemina'nın sarı-kırmızılı takımda devam etmesinin tek yolunun UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu iddia etti. Ancak alınan son Rizespor yenilgisinin Galatasaray'ın şampiyonluk umutlarını baltaladığı belirtildi.
Loundou'nun iddiasına göre Galatasaray bu sezon kadrosuna Lemina, Michael Seri ve Falcao gibi yıldızları Şampiyonlar Ligi'ne katılacağına güvendiği için kattığı kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak Galatasaray'ın FFP bütçesinin düşeceği için pek çok yıldızın takımdan ayrılmak zorunda kalacağı da aktarıldı.
- 19.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Her şey Devler Ligi'ne bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.