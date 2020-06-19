Her şey Devler Ligi'ne bağlı

Gabon'un Union gazetesinden James Angelo Loundou, Mario Lemina ve Galatasaray ile ilgili analiz yazısı yayınladı. Lemina'nın sarı-kırmızılı takımda devam etmesinin tek yolunun UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu iddia etti. Ancak alınan son Rizespor yenilgisinin Galatasaray'ın şampiyonluk umutlarını baltaladığı belirtildi.



Loundou'nun iddiasına göre Galatasaray bu sezon kadrosuna Lemina, Michael Seri ve Falcao gibi yıldızları Şampiyonlar Ligi'ne katılacağına güvendiği için kattığı kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak Galatasaray'ın FFP bütçesinin düşeceği için pek çok yıldızın takımdan ayrılmak zorunda kalacağı da aktarıldı.