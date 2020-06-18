Henry'den flaş Galatasaray sözleri! "Elimden UEFA Kupası'nı..."
İtalya Serie A ekibi Roma'nın U16 takımını çalıştıran Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, dünyaca ünlü eski Fransız golcü Thierry Henry ile arasında geçen UEFA Kupası anısını anlattı. Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Tanrıvermiş, "Thierry Henry'ye 1,5-2 sene önce, tüm takımdan imzalı bir Galatasaray forması hediye ettim. Formayı aldı, açtı, baktı, 'Keşke bu formayı getireceğinize, elimden UEFA Kupası'nı almasaydınız.' dedi" ifadesini kullandı.
Galatasaray'da da bir dönem görev alan Roma U16 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, beIN Sports'a verdiği röportajda Thierry Henry ile olan "UEFA Kupası" anısını paylaştı.
Henry'nin 2000'de Galatasaray'a kaybettikleri UEFA Kupası'nın üzüntüsünü hala yaşadığını kaydeden Tanrıvermiş, "Thierry Henry'ye 1,5-2 sene önce, tüm takımdan imzalı bir Galatasaray forması hediye ettim. Formayı aldı, açtı, baktı, 'Keşke bu formayı getireceğinize, elimden UEFA Kupası'nı almasaydınız.' dedi. Hala, o kadar şey kazanmış olmasına rağmen, şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi almasına rağmen öyle bir karakter. Bana göre gerçek bir şampiyon, kazanan bir karakter. Bu kadar şey kazanmış olmasına rağmen çok da mütevazı bir insan." ifadelerini kullandı.
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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