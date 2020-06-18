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18 Haziran 2020, Perşembe
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Henry'den flaş sözleri! "Elimden Kupası'nı..."

Henry'den flaş Galatasaray sözleri! "Elimden UEFA Kupası'nı..."

İtalya Serie A ekibi Roma'nın U16 takımını çalıştıran Türk , dünyaca ünlü eski Fransız golcü ile arasında geçen Kupası anısını anlattı. Bir dönem 'da da görev yapan Tanrıvermiş, "Thierry Henry'ye 1,5-2 sene önce, tüm takımdan imzalı bir Galatasaray forması hediye ettim. Formayı aldı, açtı, baktı, 'Keşke bu formayı getireceğinize, elimden UEFA Kupası'nı almasaydınız.' dedi" ifadesini kullandı.

'da da bir dönem görev alan Roma U16 Teknik Direktörü , beIN Sports'a verdiği röportajda ile olan " Kupası" anısını paylaştı.

Henry'nin 2000'de Galatasaray'a kaybettikleri UEFA Kupası'nın üzüntüsünü hala yaşadığını kaydeden Tanrıvermiş, "Thierry Henry'ye 1,5-2 sene önce, tüm takımdan imzalı bir Galatasaray forması hediye ettim. Formayı aldı, açtı, baktı, 'Keşke bu formayı getireceğinize, elimden UEFA Kupası'nı almasaydınız.' dedi. Hala, o kadar şey kazanmış olmasına rağmen, şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi almasına rağmen öyle bir karakter. Bana göre gerçek bir şampiyon, kazanan bir karakter. Bu kadar şey kazanmış olmasına rağmen çok da mütevazı bir insan." ifadelerini kullandı.

  1. 18.06.2020
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