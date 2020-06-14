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14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu!

'da sezonu kapattı!

Galatasaray'da Fernando Muslera sezonu kapattı!

'ın yıldız file bekçisi , maçının 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve oyuna devam edememişti. Uruguaylı file bekçisinin son durumu merak ediliyordu ve ilk bilgiler gelmeye başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Muslera'nın sağ ayak kemiğinde kırık tespit edildi.

'a 'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takım, 'in 27. haftasında 'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Skoda ile çarpışan Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MUSLERA'DA KIRIK ŞOKU!
Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

Fernando Muslera bu talihsiz sakatlığı sebebi ile sezonu kapattı.

  1. 14.06.2020
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