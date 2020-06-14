Galatasaray'da Fernando Muslera sezonu kapattı!
Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve oyuna devam edememişti. Uruguaylı file bekçisinin son durumu merak ediliyordu ve ilk bilgiler gelmeye başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Muslera'nın sağ ayak kemiğinde kırık tespit edildi.
Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Skoda ile çarpışan Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.
MUSLERA'DA KIRIK ŞOKU!
Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi.
Fernando Muslera bu talihsiz sakatlığı sebebi ile sezonu kapattı.
- 14.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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