Fleurquin'nin Galatasaray pişmanlığı!

Parasını alamadığı için sarı-kırmızılılardan ayrıldığını itiraf eden Uruguaylı, "6 ay önce Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Barcelona'ya gol atmıştım. Sonra Rennes'in yedek takımıyla amatör ligde oynadım" ifadelerini kullandı.