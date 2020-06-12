Galatasaray teknik heyetinden 5 isme uyarı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray teknik heyetinden 5 isme uyarı

teknik heyetinden 5 isme uyarı

Galatasaray teknik heyetinden 5 isme uyarı

Ligin 27. haftasında 'ye konuk olacak 'da 5 futbolcuya uyarı. Teknik heyet, kart sınırında bulunan Feghouli, Donk, Mariano, Seri ve Adem'den dikkatli olmaları istedi.

Ligin 27. haftasında 'ye konuk olacak 'da 5 futbolcuya uyarı. Teknik heyet, kart sınırında bulunan Feghouli, Donk, Mariano, Seri ve Adem'den dikkatli olmaları istedi. Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda savunmada sıkıntı çeken Aslan'da; bu futbolcular, kart görmeleri halinde 28. haftadaki karşısında forma giyemeyecek.

  1. 12.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray teknik heyetinden 5 isme uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA