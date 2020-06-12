Varsa yoksa 23!
Son iki sezonu zirvede kapatan Galatasaray, 2019-20’de de mutlu sonu hedefliyor. Fatih Terim öğrencilerine her fırsatta, “8’de 8 yapıp 23. şampiyonluğu kazanacağız” diyor.
Zirve yarışı verdiği Süper Lig'de Çaykur Rize ile 27. hafta sınavına çıkmaya hazırlanan G.Saray'da tek hedef var... Son iki sezonun şampiyonu, 2019-20'yi de zirvede tamamlamanın hesaplarını yapıyor. İkinci yarıda oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 7 kez sahadan galibiyetle ayrılan Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, her fırsatta öğrencilerine motivasyon konuşmaları yapıyor. İplerin kendi ellerinde olduğunu söyleyen İmparator, "8'de 8 yapıp, 23. şampiyonluğu kazanacağız. Geçtiğimiz sezonlarda bunu başardık. Üst üste 3. kez kupayı kaldırmak çok anlamlı olacaktır. Şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz rakiplere karşı oynayacağımız maçlar hiç kolay olmayacak. Ancak biz tecrübemizle ve kalitemizle tüm zorlukların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.
- 12.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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