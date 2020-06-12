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12 Haziran 2020, Cuma
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Varsa yoksa 23!

Varsa yoksa 23!

Son iki sezonu zirvede kapatan , ’de de mutlu sonu hedefliyor. öğrencilerine her fırsatta, “8’de 8 yapıp 23. şampiyonluğu kazanacağız” diyor.

Zirve yarışı verdiği 'de ile 27. hafta sınavına çıkmaya hazırlanan G.Saray'da tek hedef var... Son iki sezonun şampiyonu, 'yi de zirvede tamamlamanın hesaplarını yapıyor. İkinci yarıda oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 7 kez sahadan galibiyetle ayrılan Aslan'da teknik direktör , her fırsatta öğrencilerine motivasyon konuşmaları yapıyor. İplerin kendi ellerinde olduğunu söyleyen İmparator, "8'de 8 yapıp, 23. şampiyonluğu kazanacağız. Geçtiğimiz sezonlarda bunu başardık. Üst üste 3. kez kupayı kaldırmak çok anlamlı olacaktır. Şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz rakiplere karşı oynayacağımız maçlar hiç kolay olmayacak. Ancak biz tecrübemizle ve kalitemizle tüm zorlukların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

  1. 12.6.2020
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