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14 Haziran 2020, Pazar
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'ın Rize kabusu! Akbaba'dan sonra...

Galatasaray'ın Rize kabusu! Emre Akbaba'dan sonra...

'ın Rizespor bahtsızlığı sürüyor... 'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor' konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda başarılı file bekçisi karşılaşmanın 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı eldiven oyuna devam edemedi ve yerini 'a bıraktı. Akbaba da Rizespor deplasmanında aynı sakatlağı geçirmişti.

'da şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım 'in 27. haftasında 'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Uruguaylı file bekçisi, ekibinin santrforu Skoda ile çarpıştı ve yerde kaldı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera sahayı ambulansla terk etti. Muslera'nın yerine oyuna dahil oldu.

EMRE AKBABA DA RİZE'DE SAKATLANMIŞTI

11 Mayıs 2019'da Süper Lig'in 32. hafta maçının 60. dakikasında Akbaba da Çaykur Didi Stadyumu'nda aynı şekilde sakatlanmıştı.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 22:19
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