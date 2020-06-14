Galatasaray'ın Rize kabusu! Emre Akbaba'dan sonra...
Galatasaray'ın Rizespor bahtsızlığı sürüyor... Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor' konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda başarılı file bekçisi Fernando Muslera karşılaşmanın 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı eldiven oyuna devam edemedi ve yerini Okan Kocuk'a bıraktı. Emre Akbaba da Rizespor deplasmanında aynı sakatlağı geçirmişti.
Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Uruguaylı file bekçisi, Karadeniz ekibinin santrforu Skoda ile çarpıştı ve yerde kaldı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera sahayı ambulansla terk etti. Muslera'nın yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu.
EMRE AKBABA DA RİZE'DE SAKATLANMIŞTI
11 Mayıs 2019'da Süper Lig'in 32. hafta maçının 60. dakikasında Emre Akbaba da Çaykur Didi Stadyumu'nda aynı şekilde sakatlanmıştı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 22:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın Rize kabusu! Emre Akbaba'dan sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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