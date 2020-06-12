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12 Haziran 2020, Cuma
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'da tüm takım teste girecek

Galatasaray'da tüm takım teste girecek

Ligde pazar günü 'a konuk olacak 'da bugünkü idman öncesi tanı testi yapılacak. Teknik heyet, futbolcular ve diğer personeller, koronavirüs testinden geçecek. Test sonuçları da yarın açıklanacak.

Ligde pazar günü 'a konuk olacak 'da bugünkü idman öncesi tanı testi yapılacak. Teknik heyet, futbolcular ve diğer personeller, corona virüsü testinden geçecek. Test sonuçları da yarın açıklanacak.

  1. 12.6.2020
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