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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Uğurlu’ya büyük tepki

Uğurlu’ya büyük tepki

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2 penaltılarını vermediğini belirtti.

Karşılaşmanın hakemi , sarı-kırmızılı taraftarların hedef tahtası oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Uğurlu'nun ilk yarıda Donk'a ceza sahasında yapılan hareket ve ikinci yarıda kaleci Tarık'ın Andone'yi sakatladığı pozisyondaki kontrolsüz girişinin penaltı ol duğu iddia edildi. Uğurlu'nun ayrıca faul ve kart kararlarında da önemli hatalar yaptığı dile getirildi.
  1. 15.6.2020
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