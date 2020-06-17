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17 Haziran 2020, Çarşamba
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’dan teşekkür mesajı

Fernando Muslera’dan teşekkür mesajı

 maçında ayağı kırılan ve dün ameliyat olan Muslera, desteklerinden ötürü herkese teşekkür ettiğini söyledi.

maçında ayağı kırılan ve dün ameliyat olan Muslera, desteklerinden ötürü herkese teşekkür ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Muslera, "Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim. Birçok insandan mesaj almak gerçekten onur verici. Bunlar ameliyatın zorluğunun üstesinden gelmemi ve doğum günümden keyif almamı sağladı. Eşim Patricia Callero'ya, çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, gazetecilere, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, özür dileyerek unuttuğum kişilere teşekkür ederim. Doktorumuz Yener İnce ve ekibine yaptıkları harika iş için ayrı bir paragraf açıyorum. 'a, Başkanımız 'e, Abdurrahim Albayrak'a, 'e ve 'e teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 17.6.2020
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