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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Golü izlediler!

Golü izlediler!

Maçın 40. dakikasında penaltı atışı kazandı. Skoda'nın vuruşunda Okan topu çelse de dönen topu tamamlamayı başardı.

Maçın 40. dakikasında penaltı atışı kazandı. Skoda'nın vuruşunda Okan topu çelse de dönen topu tamamlamayı başardı. Bu anlarda Saracchi, Lemina, gibi isimlerin hareketsiz kalması taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada oyunculara büyük tepki gösterildi
  1. 15.6.2020
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