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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Protokol mesafeli

Protokol mesafeli

Başkanı da tribünde maske takarak karşılaşmayı izledi.

Başkanı da tribünde maske takarak karşılaşmayı izledi. Ayrıca mücadeleyi Valisi Kemal Çeber, eski Gençlik ve Spor Bakanı ile diğer protokol üyeleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak takip etti.
  1. 15.6.2020
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