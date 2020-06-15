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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Herkes maskeli

Herkes maskeli

Her iki takım teknik heyeti sahaya maskeleri takılı olarak çıktı.

Her iki takım teknik heyeti sahaya maskeleri takılı olarak çıktı. - maçının hakemleri , Erdinç Sezertam, Serkan Çimen ve Turğut Doman da ısınma hareketleri için sahaya maskeli çıktı. Saha kenarındaki görevlilerin de sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi.
  1. 15.6.2020
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