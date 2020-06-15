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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Mecburi değişim

Mecburi değişim

Terim, orta sahada Ömer, savunmada ’ı tercih etti. İşler iyi gitmeyince, ve Akbaba’yı sahaya sürdü

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde son olarak 15 Mart'ta, Stadı'nda ile karşılaşan , 91 gün aradan sonra yeniden maça çıktı. karşısında sakatlığı bulunan Marcao, yabancı kontenjanına takılan Sekidika ve Jimmy dün akşam kadroda yer almadı. , Marcao'nun yerine ilk 11'de 'ı tercih ederken Emin Bayram kulübede oturdu. Orta sahada Lemina, Seri ve 'ı sahaya süren tecrübeli çalıştırıcı, ve Akbaba'yı ise yedek bıraktı. Ömer ve Ahmet etkili olamayınca ikinci yarıda Belhanda ve Emre'yi oyuna aldı. Ancak bu da sonucu değiştirmeye yetmedi.
  1. 15.6.2020
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