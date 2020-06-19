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19 Haziran 2020, Cuma
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yönetici yetiştirecek

Galatasaray yönetici yetiştirecek

'ın Avrupa'nın dev kulüpleri; , Sporting, ve Brighton & ile beraber İşletme Akademisi'nin () kurucuları arasına katıldığı bildirildi.

'ın Avrupa'nın dev kulüpleri; , Sporting, ve Brighton & ile beraber İşletme Akademisi'nin () kurucuları arasına katıldığı bildirildi. Bu akademi dünya futbolu için profesyonel futbol işletmecileri yetiştirecek.

  1. 19.6.2020
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