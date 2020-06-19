Galatasaray yönetici yetiştirecek

Galatasaray'ın Avrupa'nın dev kulüpleri; Lyon, Sporting, Benfica ve Brighton & Hove Albion ile beraber Futbol İşletme Akademisi'nin (FBA) kurucuları arasına katıldığı bildirildi. Bu akademi dünya futbolu için profesyonel futbol işletmecileri yetiştirecek.