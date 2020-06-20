Tecrübeli isim kulübeye! İşte Fatih Terim'in Gaziantep FK 11'i

Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından lige mağlubiyetle dönüş yapan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Rize'de 3 puan bırakmıştı. Sarı-kırmızılılar bu yenilgiyle liderlik yarışından bir adım daha uzaklaşırken, Fatih Terim bu hafta Gaziantep FK karşısında hata istemiyor. Karşılaşma öncesi eksik ve cezalı isimleri bulunan sarı-kırmızılılarda tecrübeli çalıştırıcının nasıl bir ilk 11 ile sahada olacağı merak ediliyor. İşte Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşması öncesi öne çıkanlar ve Galatasaray'ın muhtemel Gaziantep FK 11'i.