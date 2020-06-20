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Tecrübeli isim kulübeye! İşte Fatih Terim'in Gaziantep FK 11'i
Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından lige mağlubiyetle dönüş yapan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Rize'de 3 puan bırakmıştı. Sarı-kırmızılılar bu yenilgiyle liderlik yarışından bir adım daha uzaklaşırken, Fatih Terim bu hafta Gaziantep FK karşısında hata istemiyor. Karşılaşma öncesi eksik ve cezalı isimleri bulunan sarı-kırmızılılarda tecrübeli çalıştırıcının nasıl bir ilk 11 ile sahada olacağı merak ediliyor. İşte Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşması öncesi öne çıkanlar ve Galatasaray'ın muhtemel Gaziantep FK 11'i.
20 Haziran 2020 Cumartesi 13:00
Güncelleme: 20.06.2020 13:00
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Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı-kırmızılılarda mutlak parola galibiyet.
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Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray'da ayağı kırılan ve ameliyat olan kaleci Fernando Muslera, sarı kart cezalısı Ryan Donk, kırmızı kart cezalısı Adem Büyük, sakatlığı devam eden Marcao forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda Florin Andone de sezonu kapatırken teknik direktör Fatih Terim'in kadro seçimi merakla bekleniyor.
EMİN BAYRAM PLANI Galatasaray'da Donk, Marcao gibi isimlerin yokluğunda Fatih Terim, Lemina'yı stoper bölgesine çekmeyi planlarken, tecrübeli teknik adam yanında Rize performansından memnun kalmadığı Ahmet Çalık'ın yerine genç Emin'i oynatmaya daha yakın.
Antrenmanlarda genç Emin, Falcao'nun karşısında denenirken, Terim genç futbolcu hakkındaki sok kararı bugünkü antrenmandan sonra verecek.