Fatih Terim isyan etti! ''Bize gereğini yaptılar''

Kalecimizin top elinde, Kenan ona doğru gidip tedirgin ediyor. O arada da Cüneyt Bey içeride o hareketi seyrediyor. Faul vardı, öteki yoktu, öyle şeylere denk geliyoruz ki, kulübün kınama açıklamalarının ötesine gitmek gerekiyor.