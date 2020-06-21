Fatih Terim isyan etti! ''Bize gereğini yaptılar''
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Seyir zevki yüksek geçen mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim isyan etti. İşte o açıklamalar...
21 Haziran 2020 Pazar 23:39
Güncelleme: 21.06.2020 23:39
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Galatasaray duraklama anlarına 3-2 önde girdiği Gaziantep FK maçında 90+15. dakikada penaltıdan yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.
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Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim maç sonu isyan etti.
İşte o açıklamalar...
Fatih Terim: İki haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz. Oyuncular, hepimiz emek veriyoruz ama maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi vardır, bu işin ayarını bozduğunuz zaman işin ucunu kaçırır, yakalayamazsınız.
Kalecimizin top elinde, Kenan ona doğru gidip tedirgin ediyor. O arada da Cüneyt Bey içeride o hareketi seyrediyor. Faul vardı, öteki yoktu, öyle şeylere denk geliyoruz ki, kulübün kınama açıklamalarının ötesine gitmek gerekiyor.
Bu saniye kuralı en son kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. Enteresan. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki ben virüsleri bedenlerde değil zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum.