Taraftardan büyük isyan! ''Hayal ettiğin Fenerbahçe bu mu?''

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Mücadeleyi 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerin rakibine karşı uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi son buldu. Fenerbahçe taraftarı kaybedilen maç ve ortaya konan vasat futbola büyük tepki gösterdi. Eleştiri oklarının hedefinde ise başkan Ali Koç vardı. İşte o yorumlar...