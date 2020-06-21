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Taraftardan büyük isyan! ''Hayal ettiğin Fenerbahçe bu mu?''
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Mücadeleyi 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerin rakibine karşı uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi son buldu. Fenerbahçe taraftarı kaybedilen maç ve ortaya konan vasat futbola büyük tepki gösterdi. Eleştiri oklarının hedefinde ise başkan Ali Koç vardı. İşte o yorumlar...
21 Haziran 2020 Pazar 21:10
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Fenerbahçe gün gün erimeye devam ediyor... Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla maçtan boynu bükük ayrıldı.
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Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atan sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle Avrupa yolunda yara aldı.
28 maç sonunda 43 puanda kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. sırada kaldı. Kasımpaşa ise bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti.
Maçtan mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde oynanan kötü futbol da taraftarın tepkisini çekti.
Eleştiri oklarının hedefinde ise başkan Ali Koç vardı. Fenerbahçe taraftarı maçın ardından sosyal medyada istifa çağrısında bulundu.