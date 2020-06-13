Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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- Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'da 28. hafta heyecanı devam ediyor. , Villareal'i sahasında konuk ediyor. Maç öncesi sporseverler arama motorlarında karşılaşma ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası futbola geri dönen 'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği sahasında Villareal'i ağırlayacak. Celta Vigo düşme hattından uzaklaşmak için kazanmak zorunda. Villareal ise Avrupa Ligi'ne katılmak için tüm şartları zorlamak istiyor.

CELTA VIGO - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Villarreal Maçı 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18:00'da Dsmart Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

  1. 13.06.2020
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