Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı devam ediyor. Celta Vigo, Villareal'i sahasında konuk ediyor. Maç öncesi sporseverler arama motorlarında karşılaşma ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası futbola geri dönen La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo sahasında Villareal'i ağırlayacak. Celta Vigo düşme hattından uzaklaşmak için kazanmak zorunda. Villareal ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için tüm şartları zorlamak istiyor.
CELTA VIGO - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Celta Vigo-Villarreal Maçı 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18:00'da Dsmart Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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