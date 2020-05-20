Kritik toplantı başladı! TFF ve Kulüpler Birliği...

Süper Lig için geri sayım başlarken, Türk futbolcunun yöneticileri, kritik bir toplantı düzenliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in yeniden başlama tarihinin 12 Haziran olarak belirlendiğini açıklamıştı.

SAAT 14.00'TE BAŞLADI

Türk futbolunun geleceği açısından kritik bir öneme sahip olan bu görüşme saat 14.00 itibariyle başladı.

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, "Spor Bakanımız 18 kulübün başkanlarını olduğu bir toplantı yaptı. Herkesin görüşü haziran ayında başlamasından yanaydı. 7 tane üst, 3 tane de alt senaryolar var. Bir istişare ile alındı. Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak." sözleriyle Süper Lig'in başlama tarihinin belirlendiğini ifade etmişti.