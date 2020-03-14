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14 Mart 2020, Cumartesi
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Bu nasıl başkan?

Bu nasıl başkan?

Başkanı , dolandırıcıların avukatı çıktı. 6 futbolcu sahte icra takipleri ile 1 milyon 205 bin euro dolandırıldı. Sanıkların avukatlığını ise Balcı üstlendi; “Bu para aracılık parasıdır” savunmasını yaptı.

Daha önce dolandırıcılığa uğrayan Da , eski Trabzonsporlu ve bir dönem Kayserispor, ile Akhisar'da forma giyen , , Ronato ve gibi futbolcuları dolandıran 5 sanığın avukatlığını Başkanı Prof. Dr. Av. 'nın yaptığı ortaya çıktı. 31. 'nde görülen davanın iddianamesinde Rodallega (350 bin euro), Da Costa (210 bin euro), Chico (100 bin euro), Bobo (200 bin euro), Renato (105 bin euro) ve Silvestre'nin (305 bin euro) usulsüz icra takipleriyle toplam 1 milyon 205 bin euro dolandırıldığı belirtildi. İddiaya göre futbolcuların hiç ikamet etmediği adreslere anlaştıkları postacılarla sahte icra takibi gönderen 5 sanık, bu tebligatları teslim alınmış gibi gösterdiler. Yasal itiraz süresi bitince de futbolcular hakkında icra takibi başlatıp sonrasında hesaplarındaki 1 milyon 205 bin euro'yu bloke ettiler. Söz konusu futbolcuları dolandıran sanıkların avukatlığını ise Tahkim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı ve kendi avukatlık ofisine bağlı diğer avukatlar yapıyor. Balcı'nın sanıkları, "Ortada bir suç yok! Müvekkillerimiz futbolcuların transferlerinde aracılık faaliyetinde bulunmuşlardır, hak ettikleri parayı istemektedirler" sözleriyle savunduğu bildirildi. Cumhuriyet Savcısı ise dolandırıcılık ve teşebbüsten ceza verilmesini talep etti.

'TAM BİR GARABET'

Bu arada spor hukukçuları Balcı'nın futbolcuları dolandıran sanıkların avukatlığını yapmasının ihsası rey olduğunu söylediler. Hukukçular, "Bu futbolculardan herhangi biri yaşadığı bu mağduriyetten dolayı Tahkim Kurulu'na başvursa, Murat Balcı nasıl bir karar verecek! Bu durum hukuk açısından tam bir garabettir" dediler.

  1. 14.3.2020
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