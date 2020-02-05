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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Özdemir basın önüne çıkıyor

Özdemir basın önüne çıkıyor

Başkanı , yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in, kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacağı ve soruları yanıtlayacağı bildirildi.

Futbol Federasyonu Başkanı , yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in, kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacağı ve soruları yanıtlayacağı bildirildi.

  1. 5.2.2020
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