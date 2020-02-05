Özdemir basın önüne çıkıyor
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in, kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacağı ve soruları yanıtlayacağı bildirildi.
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in, kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacağı ve soruları yanıtlayacağı bildirildi.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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