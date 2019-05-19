Son dakika: Emre Belözoğlu sahada!
Şampiyonluk maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşandı. Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun, Galatasaray maçında sahada yer alıp alamayacağı belli değildi. Başarılı kaptanla ilgili haber geldi. 38 yaşındaki oyuncunun Galatasaray maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sezonun en kritik maçı oynanacak. Galatasaray ile Medipol Başakşehir bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri de turuncu mavililerin başarılı kaptanı Emre Belözoğlu'nun mücadelede yer alıp alamayacağıydı... Konuyla ilgili son dakika bilgisi geçildi.
Saat 19:00'da başlayacak olan kritik mücadelede Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'nun kadroya alındığı belirtildi. TRT Spor'un haberine göre; 38 yaşındaki futbolcu, akşamki mücadelede sahada olacak.
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 14:19
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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