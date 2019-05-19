Son dakika: Emre Belözoğlu sahada!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sezonun en kritik maçı oynanacak. Galatasaray ile Medipol Başakşehir bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri de turuncu mavililerin başarılı kaptanı Emre Belözoğlu'nun mücadelede yer alıp alamayacağıydı... Konuyla ilgili son dakika bilgisi geçildi.

Saat 19:00'da başlayacak olan kritik mücadelede Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'nun kadroya alındığı belirtildi. TRT Spor'un haberine göre; 38 yaşındaki futbolcu, akşamki mücadelede sahada olacak.