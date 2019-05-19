Son dakika: Emre Belözoğlu sahada!
19 Mayıs 2019, Pazar
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Son dakika: sahada!

Son dakika: Emre Belözoğlu sahada!

Şampiyonluk maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşandı. Medipol 'in tecrübeli oyuncusu 'nun, maçında sahada yer alıp alamayacağı belli değildi. Başarılı kaptanla ilgili haber geldi. 38 yaşındaki oyuncunun Galatasaray maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.

'in 33. haftasında sezonun en kritik maçı oynanacak. ile Medipol bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri de turuncu mavililerin başarılı kaptanı 'nun mücadelede yer alıp alamayacağıydı... Konuyla ilgili son dakika bilgisi geçildi.

Saat 19:00'da başlayacak olan kritik mücadelede Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'nun kadroya alındığı belirtildi. TRT Spor'un haberine göre; 38 yaşındaki futbolcu, akşamki mücadelede sahada olacak.

  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 14:19
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